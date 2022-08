Mauro Icardi e Wanda Nara stanno mentendo sul divorzio: ecco tutta la verità (Di venerdì 5 agosto 2022) Mauro Icardi ha di recente pubblicato sui social un video che fa chiarezza sugli ultimi sviluppi della love story con Wanda Nara. Quella in corso sembra essere l’estate in cui molte delle coppie che parevano indissolubili stanno infine scoppiando. Un’altra coppia, dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, sembra ai titoli di coda. Anche questa volta vediamo coinvolto un calciatore, Mauro Icardi. La sua love story con Wanda Nara aveva suscitato inizialmente non poche polemiche. Questo perché la compagna di cardi era legata sentimentalmente ad un compagno di squadra del calciatore argentino. I due hanno sempre vissuto la loro storia alla luce del sole. Negli ultimi tempi si era fatta strada una voce preoccupante sul loro rapporto. I due, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 5 agosto 2022)ha di recente pubblicato sui social un video che fa chiarezza sugli ultimi sviluppi della love story con. Quella in corso sembra essere l’estate in cui molte delle coppie che parevano indissolubiliinfine scoppiando. Un’altra coppia, dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, sembra ai titoli di coda. Anche questa volta vediamo coinvolto un calciatore,. La sua love story conaveva suscitato inizialmente non poche polemiche. Questo perché la compagna di cardi era legata sentimentalmente ad un compagno di squadra del calciatore argentino. I due hanno sempre vissuto la loro storia alla luce del sole. Negli ultimi tempi si era fatta strada una voce preoccupante sul loro rapporto. I due, ...

