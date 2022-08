LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Vinales comanda su Rins | Bagnaia cade | problemi per Quartararo

(Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.17 Si lavora alacremente al box Yamaha, per preparare la moto dia sua volta attende il via libera con la sua GP22. 11.16 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 12 M. VIÑALES 2:00.827 2 42 A.+0.134 3 30 T. NAKAGAMI +0.161 4 41 A. ESPARGARO +0.194 5 72 M. BEZZECCHI +0.285 6 88 M. OIRA +0.293 7 73 A. MARQUEZ +0.347 8 89 J. MARTIN +0.363 9 5 J. ZARCO +0.375 10 43 J. MILLER +0.605 11.15vola! 219 millesimi di record al T2, si conferma al T3 con 139, quindi chiude con il tempo di 2:00.827 e vola in vetta con 134 millesimi su! 11.14torna ai box, come Zarco, Miller, ...

La stagione di MotoGP riparte da Silverstone che domenica 7 agosto ... Gp Silverstone MotoGP Aggiornamenti minuto per minuto - La cronaca live della prima sessione di prove libere della MotoGP a Silverstone, tracciato che ospita la dodicesima tappa del Mondiale 2022 ... Domenica 7 agosto infatti, si terrà presso il circuito di Silverstone, l'atteso GP della Gran Bretagna.