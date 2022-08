La squalifica di un calciatore di Serie A per un messaggio su WhatsApp (con tanto di emoji) (Di venerdì 5 agosto 2022) Può bastare un messaggio WhatsApp per squalificare un calciatore di Serie A. La decisione del giudice sportivo, in vista dell’ormai prossimo inizio del campionato, ha sancito una squalifica di due giornate al calciatore del Napoli Gianluca Gaetano per aver inviato, a un suo avversario, un messaggio ironico sull’esito della partita della domenica successiva. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando Gaetano giocava in Serie B con la Cremonese. Oggetto del contendere la comunicazione fatta all’amico-avversario Vittorio Parigini, calciatore del Como: nel messaggio via WhatsApp Gaetano aveva scritto Ci lasci i tre punti venerdì? con l’aggiunta di due emoji sorridenti. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) Può bastare unperre undiA. La decisione del giudice sportivo, in vista dell’ormai prossimo inizio del campionato, ha sancito unadi due giornate aldel Napoli Gianluca Gaetano per aver inviato, a un suo avversario, unironico sull’esito della partita della domenica successiva. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando Gaetano giocava inB con la Cremonese. Oggetto del contendere la comunicazione fatta all’amico-avversario Vittorio Parigini,del Como: nelviaGaetano aveva scritto Ci lasci i tre punti venerdì? con l’aggiunta di duesorridenti. ...

