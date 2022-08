La Lega usa Ciao Ciao, la Rappresentante di Lista maledice Salvini | Ma la sua risposta è epica (Di venerdì 5 agosto 2022) Ancora una volta il leader della Lega Matteo Salvini ha scatenato la polemica durante il suo ultimo comizio, tanto da essere addirittura stato ‘maledetto’. Ormai gli italiani lo sanno: Salvini sta alla polemica come la polemica sta a Salvini. Sembra che uno non possa vivere senza l’altro. Questa volta si sono ritrovati coinvolti anche gli autori del tormentone dell’ultimo Festival di Sanremo, il duo ‘La Rappresentante di Lista’. Difficile dire in questo caso chi abbia tratto il dado della situazione, sappiamo però che tutto è cominciato da un post social della band, che ha portato all’attenzione del web italiano l’ultimo evento con Salvini come protagonista. Il post in questione è spuntato nelle ultime ore sul profilo Twitter dei ‘La ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 agosto 2022) Ancora una volta il leader dellaMatteoha scatenato la polemica durante il suo ultimo comizio, tanto da essere addirittura stato ‘maledetto’. Ormai gli italiani lo sanno:sta alla polemica come la polemica sta a. Sembra che uno non possa vivere senza l’altro. Questa volta si sono ritrovati coinvolti anche gli autori del tormentone dell’ultimo Festival di Sanremo, il duo ‘Ladi’. Difficile dire in questo caso chi abbia tratto il dado della situazione, sappiamo però che tutto è cominciato da un post social della band, che ha portato all’attenzione del web italiano l’ultimo evento concome protagonista. Il post in questione è spuntato nelle ultime ore sul profilo Twitter dei ‘La ...

