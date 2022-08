Juve, la scelta di Allegri per il vice Vlahovic (Di venerdì 5 agosto 2022) Come spiegato dal quotidiano torinese Tuttosport, il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri per rinforzare l'attacco della Juve... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Come spiegato dal quotidiano torinese Tuttosport, il primo nome sulla lista di Massimilianoper rinforzare l'attacco della...

AlfredoPedulla : #Kostic chiede ancora tempo al #WestHam. Vuole ancora aspettare l’ultima decisione della #Juve, oggi resta la sua primissima scelta - mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ??Cristian Brocchi a @serieAnews_com: 'La scelta del #Milan di affidare la fascia a #Calabria penso sia stata giusta'… - infoitsport : Accomando (DAZN): 'Per Kostic la Juve è la prima scelta. Lunedì giorno cruciale con il rientro in Italia del suo pr… - juvinsight : @GigiCaruso2 @romeoagresti Per noi il 'virtualmente' viene dopo 'in chiusura...'. Dovresti saperlo dato che ci segu… - FrammentiBN : Il BiancoNero: -