“Incredibile, è la prima volta che capita”. Reazione a catena, Marco Liorni non riesce a crederci (Di venerdì 5 agosto 2022) Momento Incredibile a Reazione a catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Durante la puntata di giovedì 4 agosto 2022, i Pinza e Fichi si sono scontrato con i Ricci e Poveri (si chiamano così perché la squadra è composta da una mamma e due figli tutti e tre con i capelli ricci). Entrambi però, avendo totalizzato 10 punti, si sono dovuti sfidare allo spareggio. E proprio allora è successo qualcosa di davvero unico. Anche Marco Liorni non riusciva a credere ai proprio occhi. Tutti davano per scontato che sarebbero stati i Ricci e Poveri i nuovi campioni di Reazione a catena. I 3 erano infatti riusciti nell’impresa di indovinare la parola esatta allo spareggio in soli 2 secondi, eppure un attimo dopo è accaduto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Momento, il programma di Rai 1 condotto da. Durante la puntata di giovedì 4 agosto 2022, i Pinza e Fichi si sono scontrato con i Ricci e Poveri (si chiamano così perché la squadra è composta da una mamma e due figli tutti e tre con i capelli ricci). Entrambi però, avendo totalizzato 10 punti, si sono dovuti sfidare allo spareggio. E proprio allora è successo qualcosa di davvero unico. Anchenon riusciva a credere ai proprio occhi. Tutti davano per scontato che sarebbero stati i Ricci e Poveri i nuovi campioni di. I 3 erano infatti riusciti nell’impresa di indovinare la parola esatta allo spareggio in soli 2 secondi, eppure un attimo dopo è accaduto ...

Mov5Stelle : È incredibile vedere diversi esponenti di governo e forze politiche intestarsi la proposta di intervento sull'Iva s… - clodiasfate_ : Giornata no, brutto tempo, risolto in una serie di poesie più o meno 'dettagliate' e per cui vedo sempre bene quest… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Dybala chiama Belotti alla Roma - Telefonata della Joya al Gallo, suo compagno al Palermo: “Tifo incredibile”. [Tuttos… - FabioScorcia : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Meno tasse per i lavoratori. Meno tasse per gli imprenditori. Meno tasse per tutti… - lhemmonades : Incredibile che io esco di casa per la prima volta ed esce il mondo -