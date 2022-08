Furgone in fiamme invade la vegetazione, paura in Irpinia (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un Furgone in transito, che poi si è propagato anche alla vicina vegetazione. Due le squadre intervenute, una dalla sede centrale di Avellino e una dal distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento le fiamme del veicolo e delle sterpaglie limitrofe, mettendo in sicurezza l’area. Chiusa al traffico la corsia in direzione Puglia durante le operazioni di spegnimento con inevitabili code. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato unin transito, che poi si è propagato anche alla vicina. Due le squadre intervenute, una dalla sede centrale di Avellino e una dal distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento ledel veicolo e delle sterpaglie limitrofe, mettendo in sicurezza l’area. Chiusa al traffico la corsia in direzione Puglia durante le operazioni di spegnimento con inevitabili code. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

