Emily Ratajkowski in crisi con il marito Sebastian? Una fonte vicina alla coppia: “Lui l’ha tradita, è un cane” (Di venerdì 5 agosto 2022) Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard ai ferri corti. I due erano una delle coppie più amate d’America; eppure, dopo alcuni tradimenti del compagno, scoperti dalla modella, la loro storia sembra vacillare seriamente. Una frattura che il 41enne sta cercando di sanare prima dell’ufficialità del divorzio. “Sebastian la sta pregando di dargli un’altra possibilità”, ha rivelato una fonte a Page Six. Pare che Emily, però, non voglia tornare sui suoi passi e, investigando maggiormente, abbia scoperto episodi che hanno sigillato la scelta già meditata. Dopo essere stati amici a lungo, Ratajkowski e Bear-McClard sono convolati a nozze nel 2018. Un amore inizialmente forte e stabile, coronato dal concepimento di Sylvester, nato nel 2021. I rumors sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)Bear-McClard ai ferri corti. I due erano una delle coppie più amate d’America; eppure, dopo alcuni tradimenti del compagno, scoperti dmodella, la loro storia sembra vacillare seriamente. Una frattura che il 41enne sta cercando di sanare prima dell’ufficialità del divorzio. “la sta pregando di dargli un’altra possibilità”, ha rivelato unaa Page Six. Pare che, però, non voglia tornare sui suoi passi e, investigando maggiormente, abbia scoperto episodi che hanno sigillato la scelta già meditata. Dopo essere stati amici a lungo,e Bear-McClard sono convolati a nozze nel 2018. Un amore inizialmente forte e stabile, coronato dal concepimento di Sylvester, nato nel 2021. I rumors sulla ...

FQMagazineit : Emily Ratajkowski in crisi con il marito Sebastian? Una fonte vicina alla coppia: “Lui l’ha tradita, è un cane” - DoraEbasta : Ma come facciamo a credervi, se è stata tradita pure Emily Ratajkowski? - chiefmt_ : @GiGiglio99 1. Jennifer Aniston 2. Emily Ratajkowski 3. Olivia Wilde 4. Sarah Rafferty 5. Annalisa (non è fan servi… - emahincredibile : @devilacm7 anche emily ratajkowski le ha, tutte le più fighe le hanno. - kappaTI : come cazzo si fa a tradire Emily Ratajkowski? -