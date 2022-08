Elezioni: Renzi, 'Di Maio con il Pd, una sceneggiata' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Con il Pd c'è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa sceneggiata". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Anch'io. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago (Adnkronos) - "Con il Pd c'è Di, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa". Lo ha detto Matteoa radio Anch'io.

