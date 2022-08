Dalla Spagna a Civitavecchia con pane ‘stupefacente’: trasportava oltre 460 kg di droga (Di venerdì 5 agosto 2022) Su carta avrebbe dovuto trasportare un carico di pane. In realtà, invece, nei porta bancali del suo autoarticolato nascondeva droga, ben oltre 467 chilogrammi di hashish. Un carico ‘stupefacente’ scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato l’autista, uno spagnolo di 56 anni, che da Barcellona era ‘sbarcato’ al porto di Civitavecchia. Ora l’uomo dovrà rispondere di traffico internazionale di droga. Cosa è stato scoperto al Porto di Civitavecchia Ad insospettire le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia quell’insolito carico di pane, che era stato dichiarato nella documentazione di accompagnamento. I militari, guidati dall’infallibile fiuto del cane antidroga “Bacca” , hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Su carta avrebbe dovuto trasportare un carico di. In realtà, invece, nei porta bancali del suo autoarticolato nascondeva, ben467 chilogrammi di hashish. Un caricoscoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato l’autista, uno spagnolo di 56 anni, che da Barcellona era ‘sbarcato’ al porto di. Ora l’uomo dovrà rispondere di traffico internazionale di. Cosa è stato scoperto al Porto diAd insospettire le Fiamme Gialle del Gruppo diquell’insolito carico di, che era stato dichiarato nella documentazione di accompagnamento. I militari, guidati dall’infallibile fiuto del cane anti“Bacca” , hanno ...

