Covid: Sileri, 'non è finita, in autunno rialzerà testa, pronti con vaccini'

Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid "non è finita", il virus "c'è e rialzerà la testa in autunno, dobbiamo essere pronti con le vaccinazioni". Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24.

