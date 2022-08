Canoa velocità, Mondiali 2022: Carlo Tacchini e Mauro Crenna approdano in finale! (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, venerdì 5 agosto, i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, nella sessione mattutina della terza giornata di gare, spazio per la Canoa velocità alle prime semifinali di specialità olimpiche e non, e per la paraCanoa alle prime finali delle specialità paralimpiche. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 1000 maschile va in Finale B l’azzurro Samuele Burgo a causa del quarto posto nella seconda semifinale in 3:45.17. Nel K4 500 maschile Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Tommaso Freschi e Manfredi Rizza disputeranno la Finale B dopo il sesto posto in 1:26.45 nella seconda semifinale. Nel K4 500 femminile Susanna Cicali, Mathilde Rosa, Cristina Petracca ed Agata Fantini vengono ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, venerdì 5 agosto, iseniordie para: ad Halifax, in Canada, nella sessione mattutina della terza giornata di gare, spazio per laalle prime semifinali di specialità olimpiche e non, e per la paraalle prime finali delle specialità paralimpiche.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 1000 maschile va in Finale B l’azzurro Samuele Burgo a causa del quarto posto nella seconda semifinale in 3:45.17. Nel K4 500 maschile Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Tommaso Freschi e Manfredi Rizza disputeranno la Finale B dopo il sesto posto in 1:26.45 nella seconda semifinale. Nel K4 500 femminile Susanna Cicali, Mathilde Rosa, Cristina Petracca ed Agata Fantini vengono ...

