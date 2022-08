Canarie | ad ognuno la sua isola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) Lesoddisfano chiunque, dal solitario al vacanziere di gruppo, dall’amante del dolce far niente da sdraio, all’escursionista intrepido che nella forma di un cono vulcanico non vede una semplice montagna ma un’avventura straordinaria che lo conduce in un luogo fantastico, simile al centro della Terra. L’entusiasmo e la fantasia prendono il volo, basta solo scegliere la propria, oppure programmare un tour dedicato. Gran Canaria è la trinità balneare di spiagge, sole e mare per eccellenza e attrae frotte di turisti vogliosi di tintarella e movida, ma è anche una perla culturale che ospita la capitale dell’arcipelago, Las Palmas, e incanta con paesaggi diversissimi e in forte contrasto tra loro. Fuerteventura, ammalia per la natura selvaggia, paradiso degli sportivi che amano sfidare le onde dell’oceano e le dune di un parco naturale tra i ...