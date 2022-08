Cagliari | riscontro positivo della campagna abbonamenti

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nonostante la retrocessione c’è entusiasmo tra i tifosi dei: già 4.550 tagliandi venduti nellaCome riportato da Tuttosport, intanto, ladelva a gonfie vele. Probabilmente nessuno in società si aspettava uncosìdopo la cocente delusioneretrocessione. Il club sardo ha raggiunto quota 4550 tessere vendute. Fabio Liverani e i suoi ragazzi si apprestano ad affrontare quest’oggi la prima partita ufficialestagione dopo la preparazione estiva. All’Unipol Domus arriva il Perugia di Fabrizio Castori. Per il match di Coppa Italia, il fischio d’inizio è fissato alle 17:45. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CagliariNews24 : Abbonamenti Cagliari, riscontro positivo dei tifosi nonostante la retrocessione: 4550 tagliandi venduti -

Cagliari News 24

... intanto, la campagna abbonamenti delva a gonfie vele. Probabilmente nessuno in società si aspettava uncosì positivo dopo la cocente delusione della retrocessione. Il club sardo ......di Stato proseguiranno per ildi eventuali ulteriori sviluppi. Video al link: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/dd0e1134 - 13d6 - 11ed - bf82 - 736d736f6674, 4 ... Abbonamenti Cagliari, riscontro positivo dei tifosi nonostante la retrocessione: 4550 tagliandi venduti Il Cagliari sta per giocare il suo primo impegno ufficiale della stagione: i tifosi rispondono positivamente La delusione per la passata retrocessione si sente ancora. Nonostante ciò, il Cagliari può ...Nonostante la retrocessione c’è entusiasmo tra i tifosi dei Cagliari: già 4.550 tagliandi venduti nella campagna abbonamenti Come riportato da Tuttosport, intanto, la campagna abbonamenti del Cagliari ...