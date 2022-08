Auto parcheggiata nel giardino dei caduti: “A Moio ciascuno fa ciò che vuole?” (Di venerdì 5 agosto 2022) Una segnalazione fotografica arrivata da parte del gruppo consiliare “Moio per Te” arrivata a tarda sera, a margine del Consiglio Comunale convocato in municipio giovedì 4 agosto, e destinata a suscitare alcuni interrogativi. A Moio de’ Calvi, un’Auto familiare è stata parcheggiata a pochi passi dalla chiesa, nell’area di rispetto del Monumento ai caduti. Un “luogo del cuore” legato alla storia del piccolo paese dell’Alta Val Brembana, eretto nel 1979 dal Gruppo Alpini (che nel 2023 festeggerà il 70° di fondazione) per ricollocare la lapide commemorativa un tempo collocata sull’ex Asilo Don Ambrogio Calvi. “L’impressione – ha sottolineato il consigliere Giambattista Gherardi – che l’Automobilista abbia semplicemente cercato l’ombra, ma dobbiamo rilevare come l’area non abbia un minimo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Una segnalazione fotografica arrivata da parte del gruppo consiliare “per Te” arrivata a tarda sera, a margine del Consiglio Comunale convocato in municipio giovedì 4 agosto, e destinata a suscitare alcuni interrogativi. Ade’ Calvi, un’familiare è stataa pochi passi dalla chiesa, nell’area di rispetto del Monumento ai. Un “luogo del cuore” legato alla storia del piccolo paese dell’Alta Val Brembana, eretto nel 1979 dal Gruppo Alpini (che nel 2023 festeggerà il 70° di fondazione) per ricollocare la lapide commemorativa un tempo collocata sull’ex Asilo Don Ambrogio Calvi. “L’impressione – ha sottolineato il consigliere Giambattista Gherardi – che l’mobilista abbia semplicemente cercato l’ombra, ma dobbiamo rilevare come l’area non abbia un minimo ...

M_Dellorto : @Morbilla_ E soprattutto non è l'unica auto davvero inaccettabile: la Smart parcheggiata in fondo che quando arrivi… - oggitreviso : Treviso, esce di strada e finisce contro l'auto parcheggiata distruggendola: identificato il responsabile… - News24Italy : #Cerca di rubare su un'auto parcheggiata all'ospedale, ma viene scoperta - patriziafioran1 : 2 marocchini di cui uno con maglietta a righe andata bancomat alle 6.50 di venerdi' mattina 5 agosto solita auto gi… - GfcMcIta : @AndreaBitetto Io ho la sensazione che se Pochette deve difenderti per una multa per divieto di sosta (in cui tu ha… -