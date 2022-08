Aut aut di Calenda al Pd: Letta ha sbagliato tutto? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 5 agosto 2022) Calenda continua a minacciare il Pd: Letta ha sbagliato tutta la strategia sulle alleanze elettorali? Il commento in diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)continua a minacciare il Pd:hatutta la strategia sulle alleanze elettorali? Il commento inconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - libellula58 : Elezioni, la diretta – Aut aut di Calenda al Pd: “Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per lor… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Aut aut di Calenda al Pd: “Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per lor… - infoitinterno : Aut aut di Calenda al Pd: 'Per Si e Verdi l’agenda Draghi non esiste? Non c’è spazio per loro in coalizione. Letta… - antomariateres1 : RT @erretti42: Il Pd: come farsi bullizzare da Calenda detto il condizionatore. Ed è solo l’inizio. Letta o la tragedia di un uomo ridicolo… -