Arriva il "prof esperto", 400 euro in più al mese (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il "docente esperto" che guadagnerà 5.650 euro l'anno in più sotto forma "assegno annuale ad personam", ovvero oltre 400 euro in più al mese rispetto agli altri insegnanti. Lo prevede il Dl ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 agosto 2022)il "docente" che guadagnerà 5.650l'anno in più sotto forma "assegno annuale ad personam", ovvero oltre 400in più alrispetto agli altri insegnanti. Lo prevede il Dl ...

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - MaurizioGabell1 : RT @ThePopulist3: “Quando la menzogna prende l'ascensore, la verità prende le scale, anche se ci mette più tempo, la verità arriva ovunque!… - PQuerela : @fausto_cag Sappiamo? Sei proprio certo? Qua arriva la querela mi sa, caro il mio prof. - micheilucia : @PoliticaPerJedi Perché non chiedi ai prof cosa ne pensano secondo me vi arriva qualche sputacchio - augusto_amato : Scuola, col Dl Aiuti bis arriva il “docente esperto”: guadagnerà 400 euro in più degli altri prof -