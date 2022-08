Amici 2022, Veronica Peparini parla per la prima volta dell’esclusione come insegnante dalla trasmissione (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni sulla nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, arrivano le parole di una delle persone interessate. È Veronica Peparini a parlare: la Peparini, ballerina e coreografa, per anni è stata una delle insegnanti ed ora non farà più parte del programma, così come Anna Pettinelli. Veronica Peparini su Amici: “È stato come un rodaggio” A raccogliere le confidenze di Veronica Peparini oggi è Lorella Cuccarini, in una video intervista. La Peparini alla collega -ballerina e coreografa- ha infatti detto: “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni sulla nuova stagione didi Maria De Filippi, arrivano le parole di una delle persone interessate. Ère: la, ballerina e coreografa, per anni è stata una delle insegnanti ed ora non farà più parte del programma, cosìAnna Pettinelli.su: “È statoun rodaggio” A raccogliere le confidenze dioggi è Lorella Cuccarini, in una video intervista. Laalla collega -ballerina e coreografa- ha infatti detto: “è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - gabrieligm : Le porte di #ItaliaViva sono sempre aperte agli amici liberali, riformisti e moderati che vogliono continuare a cos… - team_world : Sarà bello e speciale perché sarà INSIEME ?? Per la prima volta, vi aspettiamo nella nostra sede di Team World per… - iltirreno : Grazie a un video il dipendente di una cooperativa del porto lo ha fatto trovare dagli amici che lo cercavano a Bol… - 26az1 : RT @virgivirgivivi: Music Awards 2022, pronto a ripartire: ecco quando #musicawards2022 #angolodellenotizie #battitilive #amici22 #amici #s… -