Ajax | Lucca si presenta | “Un’emozione unica indossare questa maglia | come il mio idolo Zlatan”

DiMarzio : #Calciomercato | @AFCAjax, #Lucca ha firmato il proprio contratto ??? - anperillo : Lorenzo #Lucca, primo italiano a vestire la gloriosa maglia dei lancieri dell’#Ajax ?????????? #Pisa #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @AFCAjax, arriva l'offerta per #Lucca: @BfcOfficialPage sorpassato - sportface2016 : #Ajax | Lorenzo #Lucca si presenta: “Un’emozione unica indossare questa maglia, proprio come il mio idolo Zlatan… - ParliamoDiNews : Ajax, Lucca: `Che emozione indossare la maglia di tanti miei idoli` | Estero | -

Commenta per primo Lorenzo, nuovo attaccante dell'che proviene dal Pisa, ha parlato ai canali ufficiali del club: E' un momento speciale per me, sono felicissimo di essere il primo italiano all'. Tanti campioni ...... soprattutto alla luce di alcune cessioni eccellenti come quelle di Birindelli e(quest'ultimo appena venduto all'). Anche il Brescia nello scorso campionato cadetto è stato eliminato nei ...Lorenzo Lucca è diventato da poche ore il primo calciatore italiano nella storia ad indossare la maglia dell'Ajax. Le sue prime dichiarazioni.Il Pisa non ha perso tempo a trovare l'erede di Lorenzo Lucca: Sarà il classe 2003 Cissè, che ha esordito in A con l'Atalanta ...