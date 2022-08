Ucraina | Zelensky cerca colloquio con Xi per chiedere intervento Cina e porre fine alla guerra

(Di giovedì 4 agosto 2022)uncon il presidente cinese per favorire la pace, visto che gli Usa fanno di tutto per aumentare la tensione L'articolo proviene da Firenze Post.

_Nico_Piro_ : Da questo editoriale di Friedman @nytimes emerge che esponenti amministrazione USA sono molto più preoccupati di qu… - Agenzia_Ansa : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a valutare la legalizzazione delle 'unioni civili' fra p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - ilfoglio_it : L'imprenditore ucraino Igor Khyzhnyak ci racconta l'attacco russo al centro commerciale di Kremenchuk. I nomi dei m… - EugeniaTorre5 : RT @Tutti_i_fatti: ??Il centro della città di #Donetsk sotto bombardamenti intensi da parte dell'esercito ucraino. #4agosto #Russia #Putin… -

È il 162° giorno di guerra in. Il Senato americano ha ratificato l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. Si ... Nella notte, il presidente ucrainoha affermato su Telegram ...È il 162° giorno di guerra in. Il Senato americano ha ratificato l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. Si ... Nella notte, il presidente ucrainoha affermato su Telegram ...Il presidente Volodymyr Zelensky cerca “colloqui diretti” con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione russa dell'Ucraina.La Russia afferma di aver distrutto numerose armi occidentali in Ucraina, mentre l'ex procuratrice Venediktova rappresenterà Kiev in Svizzera ...