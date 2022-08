Stadio Milan e Inter, comitato San Siro spinge per la costruzione dell’impianto a Milano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il comitato San Siro, promosso dal consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Comune Alessandro De Chirico, spinge per la costruzione del nuovo Stadio per Inter e Milan nel quartiere San Siro di Milano. Il consigliere spiega così le ragioni dell’investimento: “Una grande opportunità per rigenerare il quartiere di San Siro e l’area attorno al Meazza che adesso è una landa desolata. Per questo vogliamo che il movimento a favore del nuovo impianto abbia uno sprint, il nostro è un comitato aperto a tutte le forze politiche, e sono stati già invitati a partecipare esponenti del Pd e della maggioranza che hanno dimostrato Interesse”. Il manifesto del comitato ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) IlSan, promosso dal consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Comune Alessandro De Chirico,per ladel nuovopernel quartiere Sandio. Il consigliere spiega così le ragioni dell’investimento: “Una grande opportunità per rigenerare il quartiere di Sane l’area attorno al Meazza che adesso è una landa desolata. Per questo vogliamo che il movimento a favore del nuovo impianto abbia uno sprint, il nostro è unaperto a tutte le forze politiche, e sono stati già invitati a partecipare esponenti del Pd e della maggioranza che hanno dimostratoesse”. Il manifesto del...

