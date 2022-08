Spray anti meduse: cos’è e come funziona (Di giovedì 4 agosto 2022) Le meduse sono sempre più diffuse anche nei nostri mari, e possono mettere a rischio le vacanze di grandi e piccini. Il contatto con i loro tentacoli provoca infatti una reazione urticante piuttosto intensa, che (sebbene nella maggior parte dei casi non abbia conseguenze gravi per la salute) è particolarmente fastidiosa. Ma questa estate potrebbe essere diversa: abbiamo infatti scoperto l’esistenza di uno Spray anti meduse, che potrebbe ben presto diventare il nostro più valido alleato per andare in spiaggia. Offerta Spray anti meduse Respingo Jellyfish Un repellente per le meduse: i tuoi tuffi saranno molto più sereni ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Lesono sempre più diffuse anche nei nostri mari, e possono mettere a rischio le vacanze di grandi e piccini. Il contatto con i loro tentacoli provoca infatti una reazione urticante piuttosto intensa, che (sebbene nella maggior parte dei casi non abbia conseguenze gravi per la salute) è particolarmente fastidiosa. Ma questa estate potrebbe essere diversa: abbiamo infatti scoperto l’esistenza di uno, che potrebbe ben presto diventare il nostro più valido alleato per andare in spiaggia. OffertaRespingo Jellyfish Un repellente per le: i tuoi tuffi saranno molto più sereni ...

