(Di giovedì 4 agosto 2022) La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto. Al termine dell'indagine - si legge in una nota - sono 22 le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Milano per ...

infooggi : Lavoro in nero. Scoperti oltre 2000 lavoratori irregolari, 22 indagati Operazione della GDF di Milano | InfoOggi - TgrRai : Oltre duemila lavoratori irregolari scoperti dalla #guardiadifinanza di Gorgonzola (#Milano): 22 gli indagati. Nel… - Gazzettino : Milano, scoperti oltre duemila lavoratori irregolari: 22 indagati - ilmessaggeroit : Milano, scoperti oltre duemila lavoratori irregolari: 22 indagati - ZenatiDavide : GdF Gorgonzola: scoperti 2000 lavoratori irregolari: La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto oltre 2000 lavorat… -

Agenzia ANSA

La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto2000 lavoratori irregolari. Al termine dell'indagine - si legge in una nota - sono 22 le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Milano per reati fiscali e fallimentari connessi alla ...La guardia di finanza di Milano ha scoperto2000 lavoratori irregolari. Al termine dell'indagine - si legge in una nota - sono 22 le persone indagate dalla procura della Repubblica di Milano per reati fiscali e fallimentari connessi alla ... Scoperti oltre 2000 lavoratori irregolari, 22 indagati Scoperti oltre 2000 lavoratori irregolari, 22 indagati Operazione della Guardia di Finanza di Milano MILANO, 04 AGO - La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto oltre 2000 lavoratori irregolari. Al t ...Reati fiscali e fallimentari, sono queste le accuse per una ventina di persone indagate dalla Guardia di Finanza di Milano che ha scoperto oltre 2000 lavoratori irregolari. Al ...