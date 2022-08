TGCOM

Dai lidi vicini alla capitale, all'interno dei Parchi Naturali, tra calettee spot amati dai ...È considerata una delle destinazioni piùdella Croazia e del Mediterraneo. Immersa in un'... formato da piccole isolette. Il suo nome deriva dal greco, e significa " isole dei cervi ... Romantiche o selvagge ecco le spiagge di Lisbona Dai lidi vicini alla capitale, all'interno dei Parchi Naturali, tra calette romantiche e spot amati dai surfisti ...Per spendere poco ad agosto, scegliamo questo luogo ideale per una vacanza rilassante con lunghe spiagge di sabbia e paesaggi mozzafiato.