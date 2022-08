Primo giorno di riprese di Grey’s Anatomy 19 | il cast torna sul set e c’è già un indizio sulla stagione con Meredith part-time

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Via alledi19: ildopo l’annuncio shock della presenza di Ellen Pompeo in pochissimi episodi della nuova, ilto sul set per girare ilepisodio. Ilad annunciare l’inizio delledi19 è stato l’attore e regista Kevin McKidd, che fino a pochi giorni fa era impegnato in Scozia per ledi una nuova miniserie thriller di cui sarà protagonista. L’interprete di Owen Hunt ha confermato che è stato battuto ilciak per la nuova, in cui il suo personaggio dovrà affrontare le conseguenze di una denuncia per aver illecitamente sottratto ...