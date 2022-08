Pogba ha deciso: niente operazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Pogba non si sottoporrà all’operazione per il suo infortunio al menisco. La decisione però sembra essere tutta sua e anche poco condivisa dalla Juventus. Infatti la squadra bianconera spingeva per la mandare il centrocampista sotto i ferri e riaverlo a disposizione post anno nuovo. In questo modo però, il francese avrebbe saltato, sicuramente, il Mondiale in Qatar in quanto il periodo di fermo sarebbe stato di circa 5 mesi. Proprio per questo motivo, il nuovo acquisto della Juve ha deciso di optare per la terapia conservativa. Come preventivato appena saputo del suo infortunio. In questo modo salterà solamente le prime partite della stagione di Serie A che sta cominciando, tornando a disposizione a circa un mese dal suo infortunio. Pogba ha deciso di non sottoporsi a nessuna ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 4 agosto 2022)non si sottoporrà all’per il suo infortunio al menisco. La decisione però sembra essere tutta sua e anche poco condivisa dalla Juventus. Infatti la squadra bianconera spingeva per la mandare il centrocampista sotto i ferri e riaverlo a disposizione post anno nuovo. In questo modo però, il francese avrebbe saltato, sicuramente, il Mondiale in Qatar in quanto il periodo di fermo sarebbe stato di circa 5 mesi. Proprio per questo motivo, il nuovo acquisto della Juve hadi optare per la terapia conservativa. Come preventivato appena saputo del suo infortunio. In questo modo salterà solamente le prime partite della stagione di Serie A che sta cominciando, tornando a disposizione a circa un mese dal suo infortunio.hadi non sottoporsi a nessuna ...

