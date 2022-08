(Di giovedì 4 agosto 2022) Quest’oggi l’OWC hail suo nuovissimo SSDPro FX con Thunderbolt, ora con capacità di 4 TB OWC (clicca qui per maggiori info sull’azienda), leader nella creazione di soluzioni innovative, incentrato sul cliente da oltre 30 anni, ha consentito a privati, aziende, professionisti ed educatori di ottenere la massima utilità dal proprio investimento tecnologico. L’azienda, hache il nuovo SSDOWCPro FX con Thunderbolt (e compatibile con USB) è ora disponibile con una capacità di 4 TB. Puoi trasferire gigabyte di dati in pochi secondi ovunque, supportando prestazioni eccezionali fino a 2800 MB/s. Infine, è costruito con materiali antipolvere, resistenti alle gocce ed impermeabili. Dettagli dell’ OWC SSD...

tuttoteKit : #OWC: annunciato l'SSD portatile Envoy Pro FX da 4TB #OWCSSDEnvoyProFX #tuttotek -

tuttoteK

Lo hal' azienda produttrice, conosciuta per accessori di qualità e alte prestazioni dedicati al mondo Mac, in particolare anche per la linea di questi dischi (poi SSD) nel corso ...Lo hal' azienda produttrice, conosciuta per accessori di qualità e alte prestazioni dedicati al mondo Mac, in particolare anche per la linea di questi dischi (poi SSD) nel corso ... OWC: annunciato l’SSD portatile Envoy Pro FX da 4TB