Napoli, sessione di autografi straordinaria: sorpresa per i tifosi (Di giovedì 4 agosto 2022) Tredicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti allo 'Stadio Teofilo Patini' di Castel di Sangro. Gli azzurri, reduci dall'amichevole contro il Girona, hanno svolto una sola seduta di allenamento quest'oggi, dopo il riposo mattutino. Ottima cornice di pubblico in Abruzzo, con tantissimi tifosi che nei giorni scorsi hanno chiesto un contatto ancora più diretto con i calciatori. Il capo ufficio stampa del Napoli, Nicola Lombardo, attraverso un comunicato improvviso proprio dallo Stadio Teofilo Patini, ha annunciato una bella novità al pubblico presente allo stadio. Politano NapoliAllenamento Napoli: sorpresa per i tifosi Ci sarà una sessione straordinaria e nuova di autografi.

