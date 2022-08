Napoli | scontro a distanza tra ADL e Koulibaly | «Più rispetto per le africane!»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 agosto 2022)tra Aurelio De Laurentiis e Kalidoudopo le uscite del presidente delnegli scorsi giorni E’ un vero e proprioquello tra Aurelio De Laurentiis e Kalidou. Il presidente delè reo di aver rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere sulle nazionali africane e il loro impegno in Coppa durante la stagione. Polemiche alle quali ha risposto l’ormai ex difensore azzurro in conferenza stampa. Le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport. LE DICHIARAZIONI – «Dipende da lui avere in squadra o no giocatori africani. Per me la cosa più importante è rispettare tutti, ma io quando giocavo arappresentavo anche il Senegal. Sono sicuro che per la squadra sia stata dura quando siamo ...