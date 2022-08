Napoli, Gazzetta: “Botta e risposta tra ADL e Koulibaly” (Di giovedì 4 agosto 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, ADL presidente del Napoli ha destato davvero tante polemiche con le dichiarazioni. “Commenti inferociti Il tono sprezzante usato da De Laurentiis, oltre alla gravità delle affermazioni, ha generato polemiche ovunque perché ovviamente le frasi pronunciate da Rivisondoli dal numero uno del club azzurro hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Sin dal primo mattino, sui profili social del Napoli, che per altro non hanno dato pubblicità all’intervista presidenziale, sono iniziati ad arrivare commenti inferociti. Non solo da parte dei tifosi azzurri (tra i quali per altro la popolarità di De Laurentiis in questo momento è ai minimi termini). Tantissime critiche sono arrivate dall’Africa e in particolare dai tanti tifosi in Nigeria, Camerun e Algeria, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, ADL presidente delha destato davvero tante polemiche con le dichiarazioni. “Commenti inferociti Il tono sprezzante usato da De Laurentiis, oltre alla gravità delle affermazioni, ha generato polemiche ovunque perché ovviamente le frasi pronunciate da Rivisondoli dal numero uno del club azzurro hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Sin dal primo mattino, sui profili social del, che per altro non hanno dato pubblicità all’intervista presidenziale, sono iniziati ad arrivare commenti inferociti. Non solo da parte dei tifosi azzurri (tra i quali per altro la popolarità di De Laurentiis in questo momento è ai minimi termini). Tantissime critiche sono arrivate dall’Africa e in particolare dai tanti tifosi in Nigeria, Camerun e Algeria, ...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - Gazzetta_it : Napoli, imbarazzo nello spogliatoio. Stupore e silenzio per Osimhen e Anguissa - AntonioLaRosa8 : Splendido discorso di commiato di #Mertens. Napoletani dovreste essere orgogliosi. #4agosto - kierkos2 : Complimenti per l'articolo al Sig. @garlando_luigi. Una lezione di umanità valida per tutti ?????? -