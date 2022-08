MotoGp, Dovizioso lascia: ritiro dopo Misano (Di giovedì 4 agosto 2022) Andrea Dovizioso si ritira. La carriera del pilota in MotoGp si concluderà il prossimo 4 settembre a Misano, con 6 gare di anticipo sul previsto. Lo annuncia il pilota forlivese in un comunicato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Andreasi ritira. La carriera del pilota insi concluderà il prossimo 4 settembre a, con 6 gare di anticipo sul previsto. Lo annuncia il pilota forlivese in un comunicato ...

SkySportMotoGP : Andrea Dovizioso annuncia il ritiro, l'ultima sua gara sarà quella di Misano del 4 settembre: per gli ultimi GP al… - sportface2016 : +++ #MotoGP, Andrea #Dovizioso annuncia il ritiro. Lascerà dopo la gara di Misano +++ - thelastcornerit : MotoGP | Dovizioso annuncia ufficialmente il suo ritiro dopo Misano! - - InfoMotoGP_ID : Social media reacts to Dovizioso's retirement news - cliffreynard : Social media reacts to Dovizioso's retirement news -