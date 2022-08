Massimo Bochicchio, nessun malore fatale: l'incidente in moto resta un giallo (Di giovedì 4 agosto 2022) I primi risultati degli esami medici sui resti del broker 56enne, morto il 19 giugno, dicono che il decesso è avvenuto nell'impatto contro il muro perimetrale dell'aeroporto dell'Urbe. L'incendio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) I primi risultati degli esami medici sui resti del broker 56enne, morto il 19 giugno, dicono che il decesso è avvenuto nell'impatto contro il muro perimetrale dell'aeroporto dell'Urbe. L'incendio ...

