Il calcio in streaming, il futuro del multicast e gli IXP come valore per i contenuti di Dazn (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A, con le prime partite che si svolgeranno in una quasi inedita cornice ferragostana, il ruolo della distribuzione dei diritti televisivi in streaming continuerà a essere protagonista. Proprio nella tarda serata di ieri, tuttavia, è arrivato un altro fattore a rendere ancora più complesso e ancora più imprevedibile il mercato dei diritti televisivi: in seguito alla rinuncia, da parte di Tim, dell’esclusiva sulla trasmissione delle partite della Serie A, sarà Sky l’altro operatore che potrà beneficiare di questo passo indietro. Sky potrà trasmettere sul proprio decoder un canale dedicato a Dazn e – con ogni probabilità – questo fattore potrà rappresentare un filtro alla distribuzione in streaming delle partite di calcio. Quanto questa novità sia impattante, però, non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A, con le prime partite che si svolgeranno in una quasi inedita cornice ferragostana, il ruolo della distribuzione dei diritti televisivi incontinuerà a essere protagonista. Proprio nella tarda serata di ieri, tuttavia, è arrivato un altro fattore a rendere ancora più complesso e ancora più imprevedibile il mercato dei diritti televisivi: in seguito alla rinuncia, da parte di Tim, dell’esclusiva sulla trasmissione delle partite della Serie A, sarà Sky l’altro operatore che potrà beneficiare di questo passo indietro. Sky potrà trasmettere sul proprio decoder un canale dedicato ae – con ogni probabilità – questo fattore potrà rappresentare un filtro alla distribuzione indelle partite di. Quanto questa novità sia impattante, però, non ...

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - giornalettismo : L'analisi di @namex_ixp sulle prospettive del calcio in #streaming alla vigilia della stagione 2022/2023 di #SerieA… - Dtti_digitale : Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicura… - SamueleAM22 : Visto che FIGC e Lega Calcio non sono in grado lo facciamo noi il tavolo per risollevare il calcio italiano: Ripres… - FabrzC : @capuanogio L'app su #skyQ non risolve nulla. Lo streaming fa schifo qualunque sia il dispositivo. Inoltre si conge… -