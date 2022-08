Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ellen Pompeo dovrebbe avere un ruolo ridotto nella prossima stagione di Grey’s Anatomy. Secondo Variety l’attrice, che dal 2005 interpreta Meredith Grey nel medical drama creato da Shonda Rhimes, sarà presente solo in 8 puntate ma continuerà a narrare ogni episodio, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Il motivo? Ellen Pompeo farà parte di un nuovo progetto: si dedicherà alle riprese di Orphan, una miniserie di Hulu di cui sarà la protagonista. La notizia ha deluso non poco i fan della serie di cui Ellen Pompeo è la protagonista. L’attrice, nota soprattutto proprio per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, dal 2017 è una delle attrici più pagate al mondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –dovrebbe avere un ruolo ridotto nella prossima stagione di. Secondo Variety l’attrice, che dal 2005 interpreta Meredith Grey nel medical drama creato da Shonda Rhimes, sarà presentein 8ma continuerà a narrare ogni episodio, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Il motivo?farà parte di un nuovo progetto: si dedicherà alle riprese di Orphan, una miniserie di Hulu di cui sarà la protagonista. La notizia ha deluso non poco i fan della serie di cuiè la protagonista. L’attrice, nota soprattutto proprio per il suo ruolo in, dal 2017 è una delle attrici più pagate al mondo ...

telodogratis : Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate - italiaserait : Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate - fisco24_info : Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate: (Adnkronos) - L'attrice limiterà la sua presenza nel medical dra… - ledicoladelsud : Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate - vivereitalia : Grey's Anatomy 19, Ellen Pompeo in solo 8 puntate -