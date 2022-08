Fuochi d’artificio sul Lago di Bilancino per Ferragosto (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo tre anni torna sulle acque del Lago di Toscana il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà con i suoi colori le sponde dell’invaso mugellano. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Barberino e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello che prevederà uno spettacolo interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio che si attiveranno a partire dalle ore 22.45 per una durata di circa dieci minuti. Occasione importante per i tanti turisti che si trovano in Mugello per le vacanze, così come per i residenti ed i cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese che potranno scegliere di passare in zona il giorno di Ferragosto. L’evento dunque valorizzerà ulteriormente l’intero parco di Bilancino in un momento davvero speciale segnato da ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo tre anni torna sulle acque deldi Toscana il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà con i suoi colori le sponde dell’invaso mugellano. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Barberino e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello che prevederà uno spettacolo interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio che si attiveranno a partire dalle ore 22.45 per una durata di circa dieci minuti. Occasione importante per i tanti turisti che si trovano in Mugello per le vacanze, così come per i residenti ed i cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese che potranno scegliere di passare in zona il giorno di. L’evento dunque valorizzerà ulteriormente l’intero parco diin un momento davvero speciale segnato da ...

