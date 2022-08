Fiorentina, problema muscolare per Duncan: niente Spagna per lui, tornerà a Firenze (Di giovedì 4 agosto 2022) Durante la gara di ieri, pareggiata dalla Fiorentina contro il Qatar, il centrocampista viola Alfred Duncan ha messo in apprensione tutti: al... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Durante la gara di ieri, pareggiata dallacontro il Qatar, il centrocampista viola Alfredha messo in apprensione tutti: al...

MilanMagnum : @wazzaCN @deliux9 @il_prof_13 @Delu90Inter @ncorrasco Penso siano le peggiori che esistono in Italia, a confronto E… - zazoomblog : Carnasciali sicuro: Fiorentina prendi Mertens per risolvere il problema dei gol - #Carnasciali #sicuro: #Fiorentina… - TUTTOJUVE_COM : Nassi: 'Milenkovic via dalla Fiorentina? È sempre un problema di soldi' - Pall_Gonfiato : Carnasciali sicuro: 'Fiorentina, prendi Mertens per risolvere il problema dei gol' - Alessandro_Tac : @_IlBoris Il problema è sempre l'ingaggio, in squadre come Fiorentina o Lazio direbbe il suo -