Dynamite 03 08 2022 It’s all about the boom!

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo prontissimi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nello Schottenstein Center di Columbus, Ohio, ed in programma c’è il ritorno on screen della Undisputed Elite ed alcuni match interessanti come quello tra Yuta e Jericho con in palio la shot titolata contro Moxley ed il Dumpster March tra gli Acclaimed e gli Assboys. Lo show si apre sulle note di ‘Jane’, siamo pronti per l’opener della serata tra Orange Cassidy e Jay Lethal. Orange Cassidy vs. Jay Lethal (3,5 / 5) La prima fase dell’incontro è caratterizzata da una marcata vena comedy, molto divertente il confronto sullo stage tra Satnam Singh e la torre umana composta da Chuck Taylor e Trent Beretta. Jay Lethal riesce a prendere il controllo dell’incontro e le cose iniziano a farsi serie, l’ex ROH World Champion riesce a danneggiare ...