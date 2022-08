Controlli dei Carabinieri | nei guai attività di ristorazione di Solofra

matteosalvinimi : Quindi i violenti non sono gli immigrati che aggrediscono a calci, pugni, sprangate e bottigliate, ma noi che chied… - rgiorgiomess : @ManniniMatteo @LeonardFloridia @pietroraffa E poi sì, a meno di situazioni di emergenza se devo fare dei controlli… - dodoljangkrik : RT @GU19632: Gli umani.V devono fare dei controlli per la loro salute...?? - darmadi_dian : RT @GU19632: Gli umani.V devono fare dei controlli per la loro salute...?? - Latina_Oggi : Abc, è guerra contro i furbetti dei rifiuti Fioccano le multe contro i trasgressori Intensificata l’attività di vig… -

ModenaToday

... è il bilancio degli ultimieffettuati dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Green life, questa volta nel comune di Vico Equense, sul monte Faito. I baschi rossicarabinieri dello ...È importante, infatti, rilevare la presenza di vegetazione in prossimitàconduttori aerei per ...fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i, di ... Controlli dei Carabinieri, altre due denunce per guida sotto l'effetto di alcol La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 luglio ha specificato i documenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi: quasi 50 ...Un fucile sequestrato, con decine di cartucce e denunciato un ventenne trovato in possesso di una bomba: e' il bilancio degli ultimi controlli effettuati ...