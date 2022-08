Channing Tatum verso il programma di Cristiano Malgioglio (Di giovedì 4 agosto 2022) Cristiano Malgioglio ha deciso di mettere il turbo per il debutto alla conduzione del suo nuovo programma per Rai3, Mi Casa Es Tu Casa, una versione rivisitata e corretta di A Raccontare Comincia Tu, il programma di Raffaella Carrà. E se la Raffa nazionale ospitava i suoi ospiti in macchina, la Malgy lo farà direttamente da casa sua fra uno spritz, una chiacchiera e un tagliere di salumi. Fra i desideri di Cristiano Malgioglio anche quello di avere come ospite Channing Tatum, l’attore e divo hollywoodiano per cui ha una cotta dichiarata da anni. Pare – secondo fonti – che la trattativa per averlo nel programma sia già stata avviata. I due, come più volte dichiarato dal cantante, hanno infatti un contatto diretto su Instagram dove si ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022)ha deciso di mettere il turbo per il debutto alla conduzione del suo nuovoper Rai3, Mi Casa Es Tu Casa, una versione rivisitata e corretta di A Raccontare Comincia Tu, ildi Raffaella Carrà. E se la Raffa nazionale ospitava i suoi ospiti in macchina, la Malgy lo farà direttamente da casa sua fra uno spritz, una chiacchiera e un tagliere di salumi. Fra i desideri dianche quello di avere come ospite, l’attore e divo hollywoodiano per cui ha una cotta dichiarata da anni. Pare – secondo fonti – che la trattativa per averlo nelsia già stata avviata. I due, come più volte dichiarato dal cantante, hanno infatti un contatto diretto su Instagram dove si ...

