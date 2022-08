(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Italia è di nuovo alle prese con una ondata di. Domani, secondo il bollettino del ministero della Salute, è previsto bollino rosso, allerta massima di livello 3, a Roma, Palermo e Perugia. E a rischiare di più sono gli. “Al di là dei soliti consigli, come bere tanto, mangiare frutta e non uscire nelle ore più calde, lancio un appello a chi in famiglia ha uno o più: stateai segnali di disidratazione dei vostri genitori o nonni, spesso si nascondono dietrocome la confusione mentale, la stanchezza, le vertigini, la mancanza di sudorazione ed eccessiva secchezza della bocca. Se intercettate questi segnali allora è il caso di intervenire, aiutare l’anziano o chiamare il proprio medico di ...

RaiNews : Il picco del caldo rovente, poi tornano le piogge - MediasetTgcom24 : Caldo record, in Italia arrivano gli insetti tropicali: dagli scarabei giapponesi alle cavallette africane … - vivereitalia : Caldo record e comportamenti strani, attenti a queste spie negli anziani - CorriereTorino : Torna il caldo record, weekend da «bollino rosso» anche a Torino - ilriformista : Picco infuocato di #Apocalisse, #caldorecord e afa: ecco quando si tornerà a respirare #meteo -

... spiega il meteorologo Edoardo Ferrara 'sono i primi segnali che qualcosa sta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e ilsi farà ancora sentire con temperature talora ...Vacanze agosto 2022, ecco a cosa fare attenzione prima di partire in auto Tutto questo, unito al sovraccarico delle auto durante le vacanze estive , le lunghe percorrenze e aldi quest'...PIEMONTE - 04-08-2022 -- "Dopo un inverno e una primavera eccezionalmente secchi, anche per i mesi di giugno e luglio sono stati registrati valori di precipitazione inferiori alle medie mensili. Perta ...Le temperature percepite raggiungeranno picchi di 38/39 gradi in diverse città italiane Ancora un fine settimana all’insegna dell’afa record in tutta Italia. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate d ...