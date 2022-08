Calciomercato Inter, duro attacco: Conte senza freni (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Inter e le altre ex squadre di Antonio Conte subiscono un attacco pesante da parte dell’allenatore La carriera d’allenatore di Antonio Conte è molto particolare. Dovunque sia andato non si è mai trattenuto a lungo, anche se ha sempre portato a casa grandissimi risultati. Prima di approdare al Tottenham, per fare un esempio, è rimasto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022) L’e le altre ex squadre di Antoniosubiscono unpesante da parte dell’allenatore La carriera d’allenatore di Antonioè molto particolare. Dovunque sia andato non si è mai trattenuto a lungo, anche se ha sempre portato a casa grandissimi risultati. Prima di approdare al Tottenham, per fare un esempio, è rimasto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, serviranno nuovi incontri per definire la risoluzione di #Sanchez: la situazione - DiMarzio : . @Inter, vicino l'accordo per la risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, cena in corso tra @Alexis_Sanchez e l'agente #Felicevich - internewsit : Zaniolo, Conte dà soldi indiretti all'Inter? Missione Roma a Londra - - sportli26181512 : Inter, urgenza Pinamonti: tra Sassuolo e Atalanta non c'è una preferita, basta che si chiuda la prossima settimana:… -