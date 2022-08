Calcio: Elkann, 'Serie A cresciuta di livello, non sarà facile per la Juve, Inter la più forte' (Di giovedì 4 agosto 2022) Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) - "Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l'Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan. Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo una Juventus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima squadra. Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano”. Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa tra la Juventus A e la squadra Under 23. “Villar Perosa è una parte importante della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) - "Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l'è la più, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan. Nonper lantus, il campionato italiano è cresciuto die nonnemmeno aeuropeo. Oggi affrontiamo unantus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima squadra. Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano”. Così John, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa tra lantus A e la squadra Under 23. “Villar Perosa è una parte importante della ...

TV7Benevento : Calcio: Elkann, 'Serie A cresciuta di livello, non sarà facile per la Juve, Inter la più forte' - - sportli26181512 : #Elkann: 'L'Inter è la squadra più forte, Di Maria darà tanto alla Serie A': Il presidente di Exor ha presentato la… - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, #Elkann: 'Bello tornare a Villar Perosa. Vincere campionato non sarà impresa facile' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus: Agnelli, Elkann, Nedved e Arrivabene a Villar Perosa per il test amichevole in famiglia - sportface2016 : #Juventus: Agnelli, Elkann, Nedved e Arrivabene a Villar Perosa per il test amichevole in famiglia -