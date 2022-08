Caffeina Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 4 agosto 2022) Chi pensa che il marketing sia solo business, allora non conosce, l’Agenzia che unisce a questi due aspetti una componente culturale alla base del successo di diverse sue campagne. Tanto per intenderci: Kinder, Nutella, Pringles, AS Roma sono solo alcuni dei grandi brand con cuicollabora, con l’obiettivo di renderli importanti per la vita dei consumatori. Chi già conosce questa agenzia di comunicazione e aspira a farne parte deve sapere che sono state pubblicate nuove offerte di lavoro in vari settori.: un’Agenzia che non dorme mai Se non dovessero bastare i brand citati a dimostrare che il percorso e la strategia adottati da(nata solo nel 2012) siano stati quelli vincenti, allora possono farlo i numeri: un team di oltre 230 persone, clienti rappresentati provenienti da ...