Bitcoin ancora al centro di truffe milionarie: ora basta sfruttare questo bug per diventare ricchi (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è un bug che sta colpendo i Bitcoin, la criptovaluta per eccellenza, e che sta permettendo a molti utenti che lo stanno sfruttando di divenire milionari. L’ultima truffa è stata intercettata da Kaspersky, come specifica Tecnologia.Libero.it, e va a fare leva sul tasso di cambio. Truffa Bitcoin, 3/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, si basa su un finto bug dello stesso tasso, un errore dovuto ad una presunta svista fatta dagli amministratori di un sito dove si possono scambiare Bitcoin con euro, dollari ed eventuali altre valute, sia cripto quanto classiche. Il problema è che non esiste alcuna svista, ma si tratta semplicemente di un raggiro che ha permesso ai suoi artefici di intascarsi un bel po’ di dollari, tra l’altro il tutto supportato da finte recensioni positive e canale di Youtube a supporto. Obiettivo di questa ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è un bug che sta colpendo i, la criptovaluta per eccellenza, e che sta permettendo a molti utenti che lo stanno sfruttando di divenire milionari. L’ultima truffa è stata intercettata da Kaspersky, come specifica Tecnologia.Libero.it, e va a fare leva sul tasso di cambio. Truffa, 3/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, si basa su un finto bug dello stesso tasso, un errore dovuto ad una presunta svista fatta dagli amministratori di un sito dove si possono scambiarecon euro, dollari ed eventuali altre valute, sia cripto quanto classiche. Il problema è che non esiste alcuna svista, ma si tratta semplicemente di un raggiro che ha permesso ai suoi artefici di intascarsi un bel po’ di dollari, tra l’altro il tutto supportato da finte recensioni positive e canale di Youtube a supporto. Obiettivo di questa ...

Alessan02172133 : RT @Chart_Mate: Abbiamo printato bottom? Sta iniziando un nuovo ciclo di mercato? Stiamo tornando ai massimi? Tutto ciò è possibile ma l… - SottileGiulio : Io non so perché, ma in Italia c'è ancora gente che considera #Bitcoin uno scam e l'euro una sicurezza. E niente fa già ridere così ???? - Cost1574 : Ma il bucaiolo #Bukele ultimamente ha per caso usato il suo account di trading El Salvador per accumulare altri… - MaxHypeOnCrypto : @cavicchioli si ancora più incredibile è che invece Bitcoin non si muove?? - inspiriaice : Stavo pensando o meglio constatavo che siamo ancora veramente pochi nelle crypto, dove abito io praticamente non ri… -