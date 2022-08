VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: La Bce pronta ad alzare i tassi nelle prossime riunioni. Dopo la stretta di luglio, decisioni volta per volta #ANSA https… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: 'Peggiorano le attese di #inflazione tra i #consumatori dell'#Eurozona, la #Bce pronta ad alzare i #tassi' di Francesca Ge… - Occidentale : Economia rallenta, Bce pronta a rialzare i tassi. Qui di più: - Andrea_V_73 : 'Peggiorano le attese di #inflazione tra i #consumatori dell'#Eurozona, la #Bce pronta ad alzare i #tassi' di Franc… - interrisnews : Il bollettino economico della #Bce: pronti a ad alzare i #tassi -

Secondo la"il protrarsi della guerra in Ucraina continua a rappresentare una fonte di significativi rischi al ribasso per la crescita", specie se le forniture di energia dalla Russia dovessero ...Le imprese - scrive la- continuano a fronteggiare costi più elevati e interruzioni nelle catene di approvvigionamento, sebbene vi siano timidi segnali di un allentamento di alcune strozzature ...ROMA - "Nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse". Lo scrive la Banca centrale europea nel Bollettino economico, ...Nel bollettino la Bce spiega che le decisioni sui tassi verranno prese di volta in volta in base ai dati economici ...