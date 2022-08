sportli26181512 : #Finanza #Notizie Banca Ifis, crescono ricavi e utile netto nel primo semestre: Il cda di Banca Ifis ha approvato i… - CalcioFinanza : Banca Ifis, crescono ricavi e utile netto nel primo semestre - Giornaleditalia : Banca Ifis, utile primo semestre 2022 a 72,5 milioni di euro (+50%) - classcnbc : +++ Banca #Ifis, conti 1° semestre: ??Utile netto: 72,5 mln € (+50% a/a) ??CET1: 14,92% Ceo: 'Risultati solidi' +++ - GianlucaParla : RT @classcnbc: TRIMESTRALI A PIAZZA AFFARI Appuntamenti trimestrali a Piazza Affari ???Domani Generali, Ferrari, Fineco Bank e Banca Carig… -

Borsa Italiana

chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto in crescita del 50% a 72,5 milioni di euro , guidato principalmente dalla performance dei ricavi (+12%) . Le attività di Factoring e ...... da Amsterdam quella di Ing, da Francoforte quella di Zalando, mentre a Piazza Affari quelle di Atlantia, Bper, Pirelli, Unipol, Ascopiave,Finnat,Profilo, Bff Bank, Carel ... Banca Ifis: utile netto 1° semestre in crescita a 72,5 milioni, ricavi +12% (Teleborsa) - Banca Ifis chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto in crescita del 50% a 72,5 milioni di euro, guidato principalmente dalla performance dei ricavi (+12%). Le attività ...Borsa italiana oggi giovedì 4 agosto 2022. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Tenaris. Male invece Leonardo ...