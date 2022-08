Avanti un Altro, Sophie Codegoni e Soleil Sorge: contesa per il ruolo di Bonas, interviene Sonia Bruganelli e sbotta (Di giovedì 4 agosto 2022) Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha scelto lei per rappresentare il ruolo, scartando Soleil Sorge che aveva sostenuto gli stessi provini. Proprio in merito a questa situazione, la moglie del conduttore è sbottata sui social. Cosa ha detto? Leggi anche: Perché Flora Canto... Leggi su donnapop (Di giovedì 4 agosto 2022)sarà la nuovadiun, il programma di Paolo Bonolis.ha scelto lei per rappresentare il, scartandoche aveva sostenuto gli stessi provini. Proprio in merito a questa situazione, la moglie del conduttore èta sui social. Cosa ha detto? Leggi anche: Perché Flora Canto...

matteosalvinimi : #Salvini: Italiani dopo pandemia, guerra e caro bollette chiedono unità e soluzioni, altro che litigi Letta-Calenda… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - disagio_tv : Date le diverse critiche Sonia Bruganelli difende Sophie Codegoni, scelta come Bonas di Avanti Un Altro - stellablu16 : @SfortunatoAl @GiovanniTwit1 @DaniloToninelli Si sono d'accordo avanti con movimento 5 stelle altro non c'è - elvenetobestema : @bruno_satta @pierpi13 Si... Eravamo ad un passo dal baratro, grazie a Monti, abbiamo fatto un altro passo avanti..… -