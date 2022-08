Amichevole Napoli-Girona 3-1: ecco gol e highlights | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Napoli, nell'Amichevole di Castel di Sangro, ha battuto 3-1 il Girona, neopromosso in Liga. Gli azzurri la sbloccano grazie ad un autogol dell'ex David Lopez, poi Castellanos, Petagna e Kvaratskhelia su rigore. ecco gol e highlights delle partita Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, nell'di Castel di Sangro, ha battuto 3-1 il, neopromosso in Liga. Gli azzurri la sbloccano grazie ad un autogol dell'ex David Lopez, poi Castellanos, Petagna e Kvaratskhelia su rigore.gol edelle partita

AlfredoPedulla : Il #Napoli prenda il portiere che ha scelto per fare in modo che finisca il supplizio di #Meret. Ogni amichevole così è un tormento - Ugoc97 : Il #Napoli sta cercando di far avere #Kepa a Spalletti per la prossima amichevole. Difficile, ma non impossibile. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Raspadori assente durante l'amichevole con la Vis Pesaro - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Raspadori assente durante l'amichevole con la Vis Pesaro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Raspadori assente durante l'amichevole con la Vis Pesaro -