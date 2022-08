Amichevole 2022, Locatelli-Bonucci: la Juventus A supera 2-0 la formazione Under 23 (Di giovedì 4 agosto 2022) La Juventus A batte 2-0 la Juventus Under 23 nella classica Amichevole precampionato grazie alle reti realizzate nella prima frazione di gara da Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci. Test concluso con la classica invasione di campo all’inizio della ripresa. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli uomini di Massimiliano Allegri partono subito con il piede giusto, trovando la rete del vantaggio dopo appena due minuti grazie a Manuel Locatelli che, dopo un’azione sull’asse Di Maria-Kean, batte Garofani con un piattone di precisione nell’angolino. Il prevedibile dominio della squadra A porta al raddoppio del 17? quando Leonardo Bonucci, sugli sviluppi di calcio ‘angolo, svetta su tutti e infila la sfera in rete con un preciso colpo di testa. In ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) LaA batte 2-0 la23 nella classicaprecampionato grazie alle reti realizzate nella prima frazione di gara da Manuele Leonardo. Test concluso con la classica invasione di campo all’inizio della ripresa. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli uomini di Massimiliano Allegri partono subito con il piede giusto, trovando la rete del vantaggio dopo appena due minuti grazie a Manuelche, dopo un’azione sull’asse Di Maria-Kean, batte Garofani con un piattone di precisione nell’angolino. Il prevedibile dominio della squadra A porta al raddoppio del 17? quando Leonardo, sugli sviluppi di calcio ‘angolo, svetta su tutti e infila la sfera in rete con un preciso colpo di testa. In ...

