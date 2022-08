AEW: Altro colpaccio tra gli ex NXT, ingaggiato Blake Christian (Di giovedì 4 agosto 2022) Interessante notizia di wrestling mercato che ci arriva dal fronte AEW. La All Elite Wrestling, infatti, avrebbe concretizzato l’ingaggio della stella del wrestling indipendente Blake Christian. Un fenomeno che è stato protagonista in tutte le maggiori promotion nazionali ed internazionali dopo l’addio alla WWE del 2021. Poco dopo aver partecipato alle prime puntate di NXT 2.0, infatti, Trey Baxter ha ricominciato a lavorare nel mondo del wrestling indipendente e con grande successo. Che si tratti di GCW o di altri show indie, IMPACT, New Japan Strong o anche AEW Dark, Christian si è fatto un nome importante anche dopo il suo licenziamento e adesso sembra che sia stato messo effettivamente sotto contratto dalla AEW e dalla ROH, per le quali Blake ha lavorato numerose volte. La conferma è arrivata lo scorso ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) Interessante notizia di wrestling mercato che ci arriva dal fronte AEW. La All Elite Wrestling, infatti, avrebbe concretizzato l’ingaggio della stella del wrestling indipendente. Un fenomeno che è stato protagonista in tutte le maggiori promotion nazionali ed internazionali dopo l’addio alla WWE del 2021. Poco dopo aver partecipato alle prime puntate di NXT 2.0, infatti, Trey Baxter ha ricominciato a lavorare nel mondo del wrestling indipendente e con grande successo. Che si tratti di GCW o di altri show indie, IMPACT, New Japan Strong o anche AEW Dark,si è fatto un nome importante anche dopo il suo licenziamento e adesso sembra che sia stato messo effettivamente sotto contratto dalla AEW e dalla ROH, per le qualiha lavorato numerose volte. La conferma è arrivata lo scorso ...

